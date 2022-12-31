السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كابيتانو مصر تحذر: لا يوجد لدينا أكاديميات أو وكلاء لاعبين

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

يؤكد برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الكروية أنه لا توجد أي أكاديميات أو مدارس أو كشافين أو وكلاء لاعبين تابعين للبرنامج من قريب أو بعيد.

"كابيتانو مصر" برنامج تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإشتراك مع وزارة الشباب والرياضة لإكتشاف المواهب الكروية في كل محافظات مصر ومجانا وبدون مقابل، ونحذر كل من يستخدم الاسم أو اللوجو أو يربط إسمه بالبرنامج لاستغلال المواهب وتضليل أولياء الأمور لاستخدام أبنائهم في الاشتراك بأي أكاديميات أو مدارس كروية تحت اسم كابيتانو مصر.

ونشدد أن البرنامج لا يهدف للربح وإنما إكتشاف المواهب عن طريق خبراء من وزارة الشباب والرياضة فقط لتقديمهم للمجتمع وعن طريق اختبارات يتم الإعلان عنها في القنوات والمنصات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية .

وستتخذ ادارة البرنامج كافة الإجراءات القانونية ضد استخدام إسم وشعار البرنامج في منصات التواصل الاجتماعي للنصب على المواطنين وإيهامهم بأنهم يستطيعون ضمهم لبرنامج "كابيتانو مصر" أو تسويقهم مقابل تحصيل أية مبالغ مالية .. الاختبارات تمت اجراءها بالفعل وفق الايام المعلنة وبإشراف اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وفي مراكز الشباب الرياضة وذلك منذ فترة ومواعيد الاختبارات القادمة سيتم إعلانها من خلال الصفحة الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء لـ "كابيتانو مصر" ومنصات المتحدة للخدمات الاعلامية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

صورة الإرهابى منفذ محاولة الهجوم على قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين بالإسماعيلية

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لـ النصر السعودى

شاندو: أغنية «اه لو لعبت يا زهر» حرام فى حرام.. ومنير سبب اختفائى

محمد الضاوى "كريستو" يصل القاهرة للانضمام إلى الأهلى فى هذا الموعد (خاص)

رابط الاستعلام بالرقم القومى عن معاش تكافل وكرامة 2022

الزراعة: الإفراج عن 1.4 مليون طن مستلزمات أعلاف خلال شهرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو