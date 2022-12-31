بنزيما يقود ريال مدريد للفوز بثنائية على بلد الوليد

سجل كريم بنزيما هدفين في ظرف 6 دقائق ليقود فريقه ريال مدريد لفوز صعب على مضيفه بلد الوليد بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد سرجيو ليون لاعب بلد الوليد في الدقيقة 82.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 38 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب بشكل مؤقت، بفارق نقطة أمام برشلونة، الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على إسبانيول مساء السبت.

في المقابل توقف رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا هو الفوز الثاني عشر للريال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.

في المقابل أصبحت هذه الخسارة هي الثامنة لبلد الوليد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراتين.