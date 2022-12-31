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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 31-12-2022 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مع بداية التعاملات الصباحية شغل بال الكثير من مشجعي الكرة والمحبين معرفة مواعيد مباريات اليوم السبت 31-12-2022 والقنوات الناقلة عبر جوجل، ويتضمن كافة جداول المواعيد بمواجهات في الدوري الإنجليزي، ومواجهات الدوري الإسباني ومواجهات الدوري السعودي.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 31-12-2022 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون ضد فريق مانشستر يونايتد

يُقام اللقاء اليوم السبت بتمام الساعة 4:30 وتكون بتوقيت أبو ظبي، والساعة 3:30 مساءً وتكون بتوقيت مكة المكرمة 2:30 بتوقيت القاهرة من خلال شاشة "بي ان سبورتس" اتش دي بريميم 1.

بورنموث ضد فريق كريستال بالاس

يُقام اللقاء بتمام الساعة 7:00 وتكون بتوقيت أبو ظبي،  وتمام6:00 مساءً وتحون بتوقيت مكة المكرمة الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

فولهام ضد فريق ساوثهامبتون
يُقام اللقاء اليوم السلت في تمام الساعة 7:00 وتكون بتوقيت أبو ظبي، والى مبلغ 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي اكسرا 1.

مانشستر سيتي ضد إيفرتون

يُقام اللقاء في أبرز مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

نيوكاسل يونايتد ضد ليدز يونايتد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

برايتون ضد فريق أرسنال

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

 

مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني
 

برشلونة ضد إسبانيول اليوم السبت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ريال سوسيداد ضد أوساسونا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

فياريال ضد فالنسيا اليوم السبت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي

 

الطائي ضد الباطن اليوم السبت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1) اتش دي.

موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

أبها ضد الاتحاد اليوم السبت

يستضيف فريق أبها نظيره الاتحاد السعودي في أقوى مباريات اليوم السبت.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC1) اتش دي و (SSC5).

الرائد ضد التعاون اليوم السبت

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 2).

الهلال ضد ضمك اليوم السبت

يستضيف فريق الهلال نظيره ضمك في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC1) و (SSC5).

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الخليج ضد النصر

يحل فريق النصر ضيفًا على نظيره الخليج في أهم مباريات اليوم السبت.

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

مواعيد مباريات اليوم السبت مباريات اليوم السبت مباريات مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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