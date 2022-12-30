الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

ليفربول
ليفربول

ننشر لكم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يتابع جمهور كرة القدم موعد مباراة ليفربول القادمة، عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوز مباريات الدوري الانجليزي على نسب مشاهدات مرتفعة من الجمهور المصري، وبالأخص فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

لذا تقدم لكم «الدستور» موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي  

وتنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت المملكة المغربية والجمهورية التونسية والجزائرية وتقام المباراة على استاد انفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

 

وتنقل المباراة قناة beIN Sports 1 HD Premium حيث تعتبر هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي في الشرق الأوسط كما سيتم تحليل المباراة والأداء الفني عبر الاستوديو التحليلي الخاص بقنوات بين سبورت.

ليفربول في الدوري الانجليزي

ومنذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي يسير فريق ليفربول بخطوات بطيئة نحو التقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث يحل في المركز السادس بعد 15 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي استطاع ان يحقق الفوز في سبع مباريات فقط بينما تعادل في 4 مباريات وتلقى 4 هزائم واستطاع أن يحصد 25 نقطة خلال منافسته في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 18

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1إرلينج هالاند - مانشستر سيتي20
2هاري كين - توتنهام13
3إيفان توني - برينتفورد11
4ألكساندر ميتروفيتش - فولهام10
5رودريجو - ليدز يونايتد9
5ميجيل ألميرون - نيوكاسل9
6محمد صلاح - ليفربول7
6فيل فودين - مانشستر سيتي7
6روبيرتو فيرمينو - ليفربول7
6جيمس ماديسون - ليستر سيتي7
6لياندرو تروسارد - برايتون7
7كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد6

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