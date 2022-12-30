ننشر لكم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث يتابع جمهور كرة القدم موعد مباراة ليفربول القادمة، عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوز مباريات الدوري الانجليزي على نسب مشاهدات مرتفعة من الجمهور المصري، وبالأخص فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

لذا تقدم لكم «الدستور» موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وليستر سيتي ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت المملكة المغربية والجمهورية التونسية والجزائرية وتقام المباراة على استاد انفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتنقل المباراة قناة beIN Sports 1 HD Premium حيث تعتبر هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الانجليزي في الشرق الأوسط كما سيتم تحليل المباراة والأداء الفني عبر الاستوديو التحليلي الخاص بقنوات بين سبورت.

ليفربول في الدوري الانجليزي

ومنذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي يسير فريق ليفربول بخطوات بطيئة نحو التقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي حيث يحل في المركز السادس بعد 15 مباراة خاضها خلال الموسم الحالي استطاع ان يحقق الفوز في سبع مباريات فقط بينما تعادل في 4 مباريات وتلقى 4 هزائم واستطاع أن يحصد 25 نقطة خلال منافسته في النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الـ 18

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 20 2 هاري كين - توتنهام 13 3 إيفان توني - برينتفورد 11 4 ألكساندر ميتروفيتش - فولهام 10 5 رودريجو - ليدز يونايتد 9 5 ميجيل ألميرون - نيوكاسل 9 6 محمد صلاح - ليفربول 7 6 فيل فودين - مانشستر سيتي 7 6 روبيرتو فيرمينو - ليفربول 7 6 جيمس ماديسون - ليستر سيتي 7 6 لياندرو تروسارد - برايتون 7 7 كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد 6