السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية ومحرك البحث جوجل، عن مواعيد الصلاة، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في محافظات مصر، حيث يسعى الكثيرين لمعرفة مواعيد ومواقيت الصلاة، وذلك من أجل تأدية الصلاة في آوقاتها الصحيحة والمنضبطة.

 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 في محافظات مصر

لقرائنا الراغبين بالتعرف على كافة مواعيد الصلاة الصحيحة في محافظات مصر، يستعرض "الدستور" مواقيت ومواعيد الصلاة الخمسة في اليوم السبت 31- 12- 2022 بعدد من محافظات مصر، وتكون شاملة صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء.  

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم السبت 31 ديسمبر

وقت صلاة الفجر 5:17  ص
موعد صلاة الظهر اليوم السبت 31 ديسمبر 11:57 ص
موعد صلاة العصر اليوم السبت 31 ديسمبر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:05 م
موعد صلاة العشاء اليوم السبت 31 ديسمبر  6:27

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبت 31 ديسمبر

وقت صلاة الفجر 5:24 ص
موعد صلاة الظهر  اليوم السبت 31 ديسمبر 12:02
موعد صلاة العصر اليوم السبت 31 ديسمبر 2:48
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:30 م.  
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية اليوم السبت 31 ديسمبر

وقت صلاة الفجر 5:14
موعد صلاة الظهر 11:53 م
موعد  صلاة العصر اليوم السبت 31 ديسمبر 2:40 م 
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22  م.         
 
مواعيد الصلاة اليوم السبت 31 ديسمبر بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02
وقت صلاة الظهر 11:45 
موعد صلاة  العصر اليوم السبت 31 ديسمبر 2:38 م
وقت صلاة المغرب 4:58 م
وقت صلاة العشاء اليوم السبت 31 ديسمبر 6:18 م.     
 

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 31 ديسمبر فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05  ص
موعد صلاة الظهر اليوم السبت 31 ديسمبر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 49: 2
موعد صلاة المغرب اليوم السبت 31 ديسمبر 5:10 م
موعد صلاة العشاء 6:28

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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