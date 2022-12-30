صابرين: متفائلة بعام 2023 وربنا يعين الرئيس السيسى علينا

هنأت الفنانة صابرين الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2023م، قائلة: "سنة سعيدة على الوطن العربي عامة ومصر خاصة، وجمهور برنامج آخر النهار".

وأضافت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز: "أحلم لمصر دائمًا، وكلما أسافر وأعود إليها، أقول تحيا مصر، بعرف قيمة كل حاجة فيها، وبحس إن الكثير من البلدان حولنا تحسدنا، وتحسد الطفرة التي حدثت".

وتابعت الفنانة صابرين: "اللي يسافر هو اللي يعرف الفرق بين الاقتصاد في الخارج وفي مصر، هناك الكثير من التغيرات المرعبة في العالم".

وأكدت الفنانة صابرين، أنه يوجد لمصر حفظ من الله سبحانه وتعالى، معقبة: "من قلبي ربنا يعين سيادة الرئيس، على كل ما يحدث، ويعين الشعب المصري، على كل اللي بيحصل، وإن شاء الله أزمة وهتعدي، والصعب هيعدي".

وأشارت إلى أنها متفائلة بعام 2023 كثيرًا جدًا، متابعة:"ما تسألنيش ليه، حاسة إن اللي بعد كده جني ثمار حلو أوي لأولادنا وأحفادنا وإن شاء الله للأجيال القادمة".