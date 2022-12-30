الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

هند عاكف: «قدمت باقة ورد لنجومنا بفستان المهرجان.. ومتفائلة بـ2023»

هند عاكف
هند عاكف

وجهت الفنانة هند عاكف، رسالة تهنئة للشسعب المصري بالعام الجديد، مؤكدًة: "أنا لست مشاكسة ولكن الظروف أحياناً تضع الإنسان في هذه المواقف" وتابعت:"يكفيني أن النجمة العالمية جوليا روبرت ارتدت فستانا شبيها بفستاني".

وأضافت "عاكف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، أنها أطلقت على فستانها في الدورة الـ44 لمهرجان القاهرة السينمائي، اسم "أهل الفن"، مُشيرًة إلى أنه تعبير عن حبها للجيل الجميل الذي تعلمت على أيديهم، وقالت: حبيت أقدم باقة ورد لنجومنا الكبار".

وتابعت الفنانة هند عاكف، رسالة تهنئتها للمصريين بالعام 2023 قائلة: "يا رب تيجي علينا بالخير وتعوضينا السنين اللي فاتت، لأن السنين اللي فاتت كانت صعبة، خاصة سنة 2022، وبصراحة شديدة أنا متفائلة، وأعتقد أن الكثير من الناس متفائلة بعام 2023م، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة علينا ونحقق جزء من أحلامنا".

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