السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المُصطنع» فى مدينة نصر

سيارة
سيارة

أصدرت نيابة مدينة نصر، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس 3 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهامهم بسرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"  وحرر محضر بالواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من "أحد المواطنين" باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه بدائرة القسم وفى وقت لاحق ورد له اتصال تليفونى ساومه خلاله المتصل على إعادة السيارة مقابل مبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى هوية مرتكبى الواقعة وهم 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على "4 مفاتيح مصطنعة – 3 هواتف محمولة - سيارة ملك أحد المتهمين (المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)- السيارة المستولى عليها من المُبلغ".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب"المفتاح المصطنع"، واستخدام السيارة المضبوطة فى ارتكاب وقائع السرقات، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بذات الأسلوب.

واعترفوا بارتكابهم 10 وقائع سرقة وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لعملائهم "سيئي النية" (4 تجار خردة " لهم معلومات جنائية " مقيمون بمحافظة القليوبية) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.

3 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيق أسلوب المفتاح المصطنع بمديرية أمن القاهرة بمحافظة القليوبية بإجراء التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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