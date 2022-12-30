الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خالد جلال يعقد مؤتمر للإعلان عن خطة عروض «بيت المسرح» ومبادراته لعام 2023

خالد جلال
خالد جلال

يعقد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، مؤتمراً للإعلان عن خطة عروض فرق البيت الفني للمسرح خلال عام 2023، تحت شعار "2023 عام جديد.. ومسرح جديد" وذلك في الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق الأول من يناير المقبل، بالمسرح القومي بالعتبة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وصرح المخرج خالد جلال، أن اختيار الأول من يناير لعقد المؤتمر، يعد بمثابة انطلاقة جديدة للمسرح المصري مع بداية عام جديد، مشيراً إلى أن الخطة القادمة ستحمل العديد من المبادرات الجديدة التي ستنعكس إيجابًا على المسرح المصري، مع تنوع في العناصر المشاركة في صناعة المنتج المسرحي، الذي تشارك فيه أجيال مختلفة.

يتضمن المؤتمر عرضاً لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين سيتحدثون عن العروض التي يشاركون فيها، ولفيف من النقاد والمهتمين بالحركة المسرحية في مصر.

ومن المقرر أن يحتوي المؤتمر على صياغة فنية تتيح للمتابعين التعرف على كافة تفاصيل الخطة المستقبلية في إطار جاذب، تم إعداده تحت إشراف المخرج خالد جلال، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مديري الفرق المسرحية لوضع اللمسات النهائية للمؤتمر الصحفي.

يتضمن المؤتمر عرضاً لخطة كل فرقة مسرحية، وتقديماً للمشاركين في هذه العروض، بحضور صناع الأعمال المسرحية الذين سيتحدثون عن العروض التي يشاركون فيها، ولفيف من النقاد والمهتمين بالحركة المسرحية في مصر.

ومن المقرر أن يحتوي المؤتمر على صياغة فنية تتيح للمتابعين التعرف على كافة تفاصيل الخطة المستقبلية في إطار جاذب، تم إعداده تحت إشراف المخرج خالد جلال، الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع مديري الفرق المسرحية لوضع اللمسات النهائية للمؤتمر الصحفي.

الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني القومي القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بيت الفني للمسرح

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