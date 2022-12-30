إنبى يتأهل إلى نهائى البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة رجال



نجح فريق رجال تنس الطاولة بنادي إنبي، في التأهل إلى نهائي بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

جاء ذلك بعدما حقق إنبي فوزًا مثيرًا أمام سار البحريني بنتيجة 2/3 في لقاء الدور قبل النهائي، حيث فاز المحترف أنطوان هاشارد على سيد مرتضى، فيما خسر بصعوبة على غلاب أمام الأسطورة النيجيرية أرونا كوادري في مباراة مثيرة. وفاز مؤمن الأوز على إلياس إلياسي، فيما خسر أنطوان هاشارد أمام أرونا وأخيرًا فاز علي غلاب على سيد مرتضى ليحسم إنبي التأهل إلى المباراة النهائية.

وفي نصف النهائي الآخر فاز البحرين البحريني على قطر القطري بنتيجة 2/3 ليتأهل هو الآخر إلى المباراة النهائية.

وبذلك يواجه إنبي فريق البحرين البحريني غدًا في نهائي البطولة، فيما سيواجه قطر القطري نظيره سار البحريني بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحسم النادي الأهلي المركز الخامس بعد الفوز على جمعية شبيبة الخروب، بينما حسم نادي الزمالك المركز السابع بعد الفوز على السد القطري.