الأمين العام للمجلس العربى: الوضع المائى فى المنطقة العربية حاليًا حرج

قال الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي، إن الوضع المائي في المنطقة العربية حاليًا حرج للغاية، حيث هناك قلة ملحوظة في الموارد المائية، ولهذا مياه المنطقة العربية جميعها لا تتجاوز الـ1%.

الفقر المائي

وأكد الدكتور حسين العطفي، خلال حواره ببرنامج "ثم ماذا حدث؟"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن 14 دولة عربية ضمن أكثر 20 دولة عالميًا تعاني من الفقر المائي، قائلًا: "بعض الدول العربية مثل الأردن وفلسطين لا يتجاوز نصيب الفرد فيها 100م٣ في العام".

الفقر المائي العربي

وأضاف في حديثه، أن نصيب الفرد في مصر من المياه قديمًا كان يتحاوز الـ1000م3، بينما انخفض هذا المعدل بصورة كبيرة الآن نتيجة زيادة معدل التعداد السكاني، ولهذا يبلغ معدل نصيب المواطن المصري حاليًا 500 م٣.