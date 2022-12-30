الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة التونسية تُعلن مد حالة الطوارئ حتى نهاية يناير 2023

قيس سعيد
قيس سعيد

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في تونس حتى نهاية يناير المقبل، وفق وسائل اعلام محلية. 

وبحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة التونسية، فقد تم التصديق على قرار مد حالة الطوارئ بأنحاء الجمهورية لمدة شهر، اعتبارًا من 1 حتى 30 يناير 2023.

وشهدت الانتخابات البرلمانية في تونس، إقبالا ضعيفا، حيث لم تتعد نسب المشاركة في الانتخابات الـ12 %.

وهذه أول انتخابات برلمانية تشهدها تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو 2021 التي تضمنت حينئذ تجميد عمل البرلمان ثم إعلان حله في وقت لاحق.

حالة الطواريء تونس يناير الرئيس التونسي قيس سعيد

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