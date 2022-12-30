الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

لقب كأس الرابطة وظهور إفريقى أول.. حصاد فيوتشر فى 2022

فيوتشر إف سي
فيوتشر إف سي

ساعات قليلة جدا، تفصلنا عن توديع 2022، وبداية 2023، منتصف ليلة غدٍ السبت، خاض فريق فيوتشر خلالها العديد من التحديات على المستوى المحلي.

حقق الوافد الجديد خلاله نتائج رائعة ومميزة كما أراد مسئولوه، كما أنه أصبح مصدر رعب للقطبين الكبيرين الأهلي والزمالك الموسمين الماضي والحالي.

ولم تتوقف نجاحات فيوتشر عند ذلك، بل حصد أول ألقابه، بالإضافة للظهور التاريخي الأول له داخل القارة الإفريقية، بينما كان هناك اخفاق وحيد محلي.

ويستعرض لكم «الدستور» في السطور التالية، حصاد فيوتشر أف سي مع توديع عام 2022

 

كأس الرابطة أول الألقاب

كان الفوز بكأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى على حساب غزل المحلة بنتيجة 5-1، على ستاد القاهرة الدولي، في شهر يوليو الماضي، هو أول ألقاب الوافد الجديد بين الكبار.

 

كأس مصر الإخفاق الوحيد

في مفاجأة مدوية، لم يتوقعها أكثر المتشائمين، أطاح منتخب السويس أحد فرق القسم الثاني بـ"فيوتشر إف سي"، من دور الـ32 من بطولة كأس مصر (نسخة 2021/2022 الماضية)، عن طريق ضربات الجزاء 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

الرابع مكرر.. يؤهله للظهور الإفريقي

أما في مسابقة الدوري المصري الممتاز (نسخة 2021/2022)، استطاع فيوتشر في سنة أول دوري أضواء وشهرة، الصمود بين الكبار الموسم الماضي، عقب صعوده من القسم الثاني في صيف 2021، حيث أنهى المسابقة في المركز الرابع مكرر مع طلائع الجيش برصيد 56 نقطة لكل منهما، وهو ما أهله للمشاركة بالكونفيدرالية الإفريقية.

 

الظهور الأول في إفريقيا

استهل الوافد الجديد ظهوره الأول تاريخيا، داخل القارة السمراء، ضمن منافسات دور الـ64 بالكونفيدرالية بالتعادل السلبي مع بطل أوغندا ذهابا والفوز إيابا بهدف نظيف، ليحجز مكانا له في دور الـ32 متخطيا كالون السيراليوني بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا 6-0.

ثم في دور الـ32 مكرر أيضا، نجح فيوتشر إف سي في إقصاء أول أغسطس الأنجولي 3-2 عن طريق ضربات الجزاء، بعد التعادل الإيجابي في مجموع المواجهتين 1-1، ليصعد إلى مرحلة المجموعات من المسابقة القارية.

ويقع الوافد الجديد، في المجموعة الثالثة بجوار بيراميدز والجيش الملكي المغربي وأسكو كارا التوجولي.

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