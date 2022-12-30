الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالبساتين

حبس
حبس

أمرت نيابة البساتين بالقاهرة، اليوم الجمعة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص)، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 ألف جنيه تقريبًا.

أجهزة وزارة الداخلية 4 أيام على ذمة التحقيق الاتجار في المواد المخدرة بمديرية أمن القاهرة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة تحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين قسم شرطة البساتين

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