ميدو: دائمًا أتعلم من فيريرا.. والبرتغالى عاتبنى عقب لقاء الزمالك والإسماعيلى

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن رسالة جيسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب مواجهة الفريقين أمس.

وكان الزمالك قد حقق أمس الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ونشر ميدو تغريدة عبر حسابه على تويتر "أتعلم دائمًا من هذا الرجل. عاتبني أمس بعد المباراة بسبب عودتي للتدريب! ولكن قال لي أتفهم وجهة نظرك! شوف حصلي إيه ولسة بحب الشغلانة!".

يذكر أن ميدو تولى تدريب الإسماعيلي قبل يومين فقط من مباراة الزمالك، خلفًا للكابتن حمزة الجمل بعد توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج، ليعود العالمي للتدريب مرة أخرى بعد أن كان قد اتجه إلى تقديم البرامج الرياضية.