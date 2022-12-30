الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عمر طاهر: «صنايعية مصر» يقدم تاريخًا مختلفًا لحياة المصريين

عمر طاهر
عمر طاهر

يقدم الكاتب الصحفي عمر طاهر، في برنامج "صنايعية مصر"، مجموعة من التجارب الناجحة والمميزة في تاريخ صنايعية مصر، والتي أثرت في حياة الناس.

وقال عمر طاهر، خلال برومو البرنامج الذي أذاعته فضائية "دي إم سي"، أن "صنايعية مصر هيفرجنا على تاريخ تاني لحياة المصريين".

ومن بين قصص النجاح، قصة المهندس عادل جزري الذي سهل على المصريين امتلاك عربية مناسبة لسنين طويلة، والمهندس محمود سعدالدين الطاهر، الذي اشترت شركات التكييف الأمريكاني منه 6 براءات في مجال التكييف.

وقال عمر طاهر: "فيه نوع من النجاح بيفرق في حياة صاحبه، نوع بيفرق في حياة صاحبه والناس، وصنايعية مصر آثارهم مزروعة في تفاصيل حياتنا".

ويتناول برنامج "صنايعية مصر" أحوال العاملين، والأثر الذي يزرعونه في تفاصيل حياتنا اليومية، ومن المقرر أيضًا أن يتناول البرنامج أصحاب تجارب ناجحة وأيضًا يعرض تاريخًا لحياة المصريين من الصنايعية.

"صنايعية مصر" كان قدمه عمر طاهر سابقًا في الراديو من خلال إذاعة "نغم fm"، كما طرح طاهر كتابًا يحمل اسم "صنايعية مصر" قبل سنوات.

وروى عمر طاهر في كتابه الجديد "صنايعية مصر" قصص 40 من أشهر الصنّاع المصريين في كل المجالات خلال المائة عام الأخيرة، ويعد أول محاولة لتوثيق الصناعات المصرية على الإطلاق، وحاول طاهر بشهادات حية وصور نادرة، أن يكتب تاريخًا نوعيًّا ينسب الفضل إلى أصحابه، ويوثِّق أثر بعض من رسموا الملامح الشخصية ومسارات الحياة اليومية لسكان هذا البلد.

 

عمر طاهر يقدم برنامج «صنايعية مصر» على Dmc قريبًا

عمر طاهر صنايعية مصر “DMC” برنامج صنايعية مصر الكاتب عمر طاهر

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