«الستات ما يعرفوش يكدبوا» يحتفل بليلة رأس السنة مع مواهب برنامج «الدوم»

يقدم برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "CBC" حلقة خاصة يوم غد السبت في ختام عام 2022، تحل فيها باقة من ألمع نجوم برنامج "الدوم" يقدمون خلالها مجموعة من الأغاني المشتركة التي اشتهروا بها خلال حلقات الدوم ويكشفون خلال الحلقة عن تفاصيل خططهم المستقبلية وأعمالهم الفنية المقبلة.

يستضيف البرنامج، كلا من محمود صلاح وكروان حجاج ونادين علام وأسماء الجمل الذين تقدموا للمراكز الأولى في المنافسات ببرنامج الدوم.

كما يتناول البرنامج خلال الحلقة، حصاد عام 2022 بأهم الأحداث والضيوف الذين حلوا في البرنامج على مدار العام الماضي وأبرز النجوم والضيوف والقضايا الاجتماعية التي تناولها البرنامج.