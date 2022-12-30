الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

هل تضرب العواصف الثلجية مصر؟.. «الأرصاد» تكشف الحقيقة

العواصف الثلجية
العواصف الثلجية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حقيقة العواصف الثلجية التي تضرب مصر خلال فصل الشتاء، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من الدول تشهد عواصف ثلجية قوية دمّرت عددًا من المنشآت السياحية والبيوت والمساحات المفتوحة.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد الآن أجواء مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، ونشعر بزيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، ولكن مع دخول الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، لتصبح الأجواء شديدة البرودة.

وأكدت أن درجات الحرارة ليلًا تسجل أقل من 10 درجات مئوية، مشيرة إلى أن بعض الدول تشهد عواصف ثلجية، ولكن تلك العواصف بعيدة وتقل قوتها.

وأشارت إلى أنَّ درجات الحرارة العام الحالي ستكون أشبه بشتاء العام الماضي، ولن نشهد عواصف ثلجية مثل باقي دول العالم، مشددة على أن فرص تكون الثلوج منخفضة للغاية على جبال سانت كاترين.

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أن المناطق الجنوبية تشهد طقسًا مستقرًا خلال فصل الشتاء، بعكس دول العالم أجمع، وهناك تنسيق متواصل بين هيئة الأرصاد ووزارة السياحة.

وفي وقت سابق كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.

وتابعت الأرصاد في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنَّه من المتوقع أن تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري مع تقدم ساعات النهار، لافتة إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية.

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي بارد في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.

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