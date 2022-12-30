دعاء آخر جمعة فى 2022 وأدعية استقبال عام 2023

دعاء آخر جمعة فى 2022.. يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مثل هذه الأوقات سنويًا على دعاء اخر جمعة فى 2022 حيث لم يتبق سوى بضع ساعات على نهاية 2022 وبداية سنة 2023.

دعاء آخر جمعة 2022

دعاء آخر جمعة فى 2022، من أكثر الأمور التي تهم المصريين في هذه الساعات فالبشرية في هذه الساعات تودع عام 2022، أحد أصعب السنوات الأخيرة صحيًا أو اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ تشتت العالم ولا يزال يقف عاجزًا أمام جائحة كورونا التي يسعى العالم للخلاص منها.

دعاء آخر جمعة فى 2022

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

دعاء اخر جمعة فى 2022 واستقبال عام 2023

«اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك استعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، واستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصل اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

دعاء الجمعة الأخيرة من سنة 2022

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

اللهم اجعلها سنة أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

أدعية العام الجديد 2023