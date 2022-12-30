الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دعاء آخر جمعة فى 2022 وأدعية استقبال عام 2023

دعاء
دعاء

دعاء آخر جمعة فى 2022.. يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في مثل هذه الأوقات سنويًا على دعاء اخر جمعة فى 2022 حيث لم يتبق سوى بضع ساعات على نهاية 2022 وبداية سنة 2023.

دعاء آخر جمعة 2022

دعاء آخر جمعة فى 2022، من أكثر الأمور التي تهم المصريين في هذه الساعات فالبشرية في هذه الساعات تودع عام 2022، أحد أصعب السنوات الأخيرة صحيًا أو اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ تشتت العالم ولا يزال يقف عاجزًا أمام جائحة كورونا التي يسعى العالم للخلاص منها.

دعاء آخر جمعة فى 2022

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

دعاء اخر جمعة فى 2022 واستقبال عام 2023

«اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، اسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، أن تجعلنا في هذه الدنيا من المقبولين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واغفر لي ذنوبي وخطاياي وجميع المسلمين اللهم اغفر لي وعافني واعف عني واهدني إلى صراطك المستقيم وارحمني يا أرحم الراحمين برحمتك استعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، واستغفر الله عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم اغفر للمسلمين جميعًا الأحياء منهم والأموات وأدخلهم جناتك، وأعزهم من عذابك، ولك الحمد، وصل اللهم على أشرف الخلق سيد المرسلين محمد صل الله عليه وآله وسلم وعلى أهله وصحبه أجمعين.

دعاء استقبال السنة الجديدة 2023 من السنة

دعاء وأذكار الصباح و أدعية الفجر الجمعة 30-12-2022

دعاء وأذكار الصباح الخميس 29-12-2022

 دعاء الجمعة الأخيرة من سنة 2022

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهم إني اسألك أن تتحقق أمانينا، وأن ترزقنا حياة طيبة مع من نحب، وأن تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

اللهم اجعلها سنة أجمل مما مضت واجعل الباقي من عمري خير.

أدعية العام الجديد 2023

  • اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.
  • اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.
  • اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر وحقق لنا ما نتمنى.
  • الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت.
  • نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.
  • اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، و ترحمنا وتعفو عنا وأن تبارك لنا في أيامنا القادمة،وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.
  • ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة، تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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