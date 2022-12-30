الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعاء استقبال السنة الجديدة 2023 من السنة

دعاء
دعاء

ساعات تفصلنا عن بداية السنة الميلادية الجديدة وخلالها يكثف البحث عن دعاء السنة الجديدة 2023، إذ يبحث عنه العديد من المواطنين مع نهاية العام وبداية سنة ميلادية جديدة والتي من المفترض أن تكون بدايتها الأحد المقبل ويستعد الكثير للاحتفال به والدعاء فيه بانه يوفقه الله فى حياته.

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أهمية الدعاء في بداية السنة الجديدة

ومع بداية العام الجديد 2023 يتضرع الكثير من الناس إلى الله بالدعاء ليكون عامًا سعيدًا عليه وعلى أسرته.

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دعاء السنة الجديدة 2023

نقول في دعاء السنة الجديدة 2023 اللهم إنا نسألك في عامنا المقبل أن تصلح لنا أنفسنا وتيسر أمورنا وتغفر ذنونبا وترضى عنا وتبارك في أيامنا المقبلة

أدعية مستحبة مع بداية السنة الجديدة

مع بداية العام الجديد اللهم أغفر لي وأعوذ بك من شر الهم والحزن واجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

  • اللهم إني أسألك خير المسألة
  • اللهم إني أسألك خير الدعاء
  • اللهم إني أسألك خير النجاح
  • اللهم إني أسألك خير الثواب
  • اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني
  • اللهم إني أسألك ترفع درجتي
  • اللهم إني أسألك أن تقبل صلاتي
  • اللهم إني أسألك أن تغفر جميع الخطايا
  • اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة.
  • اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه
  • اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة
  • اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتطهر قلبي
  • اللهم إني أسألك أن تحصن فرجي وتغفر لي ذنبي
  • اللهم بارك في سمعي وفي بصري وفي روحي
  • اللهم إني أسألك ان تبارك في خَلقي وأهَلْي
  • اللهم إنى أسألك في السنة الجديدة أن تبارك في أولادنا
  • اللهم أصلح الدنيا والأخرة وتشفي مرضانا وترحم موتانا.

دعاء استقبال السنة الجديدة 2023

اللهم في عامنا الجديد نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عملا صالحا إلا تقبلته ولا أمرًا إلا يسرته ولا حلما إلا حققته.

اللهم إنا نسألك تحقق لنا أمانينا وتسعدنا بالعيش في جمال واقعها، وأن ترزقنا قبول الدعاء وتثلج صدورنا برضاك عنا.

دعاء استقبال السنة الجديدة 2023 من السنة

يستحب فى دعاء استقبال السنة الجديدة 2023 أن يدعو المسلم لنفسه وأسرته وأصدقائه مع بداية استقبال السنة الجديدة ونقول فى دعاء استقبال السنة الجديدة 2023:

  •  اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًا غير مخز ولا فاضح.
  • اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك.
  • اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع.
  • اللهمّ إنّي أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والهرم والبخل
  • اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات.
  • اللهمّ أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
  • اللهمّ إنّي أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، وقلبٍ لا يخشع، ودعاءٍ لا يسمع، ونفسٍ لا تشبع، اللهمّ إنّي أعوذ بك من هؤلاء الأربع.
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