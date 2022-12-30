منافسة شرسة... حفلات النجوم المصريين والعرب في ليلة رأس السنة 2023

تشهد حفلات رأس السنة 2023، منافسة كبيرة بين نجوم الغناء في ليلة رأس السنة، فبعد غياب طويل عن المشاركة بموسم حفلات رأس السنة، يستعد عدد من المطربين، لإحياء حفلات ضخمة لليلة رأس السنة بفنادق مصر، أيام الجمعة والسبت، وسط توقعات بإقبال كبير من الجمهور.

حفلات رأس السنة 2023 في مصر

ويرصد «الدستور» في السطور التالية، أبرز حفلات رأس السنة للمطربين وأماكن إقامتها.

حفل المطرب راغب علامة في رأس السنة

ويستعد النجم راغب علامة، لإحياء حفل غنائي يوم السبت الموافق 31 ديسمبر، في أحد فنادق التجمع الخامس، وينطلق الحفل في الحادية عشرة مساء.

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح مؤخرًا، أغنية «استمارة 6»، عبر قناته الرسية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، تعاون فيها مع الشاعر نادر عبدالله، والملحن محمود الخيامي، وتوزيع توما وإخراج زياد خوري.

حفل عمر كمال في رأس السنة

ويستعد المطرب عمر كمال، لإحياء حفله المقبل في لبنان ليلة رأس السنة، إذ يعتبر هذا هو الحفل الأول لـ عمر كمال بعد رفع الإيقاف عنه من قبل نقابة المهن الموسيقية.

حفل محمد منير في رأس السنة

وكشفت الجهة المنظمة لحفل الكينح محمد منير في رأس السنة 2023 عن موعد حفل الكينج وفئات أسعار التذاكر، الذي من المقرر أن يقام يوم 30 ديسمبر الجاري بالقاهرة الجديدة.

ليلة رأس السنة 2023

وتتراوح فئات أسعار تذاكر الكينج محمد منير من 300 للفئة العادية و550 للفئة الأمامية و750 لـ vip و1000 لل vip لاونج وتفتح الأبواب في الخامسة مساءً.

وأكد منير أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، مشيرًا إلى سعادته بإعادة التعاون مع كل من أمير طعيمة وعمرو مصطفى.

حفل ايهاب توفيق في رأس السنة

كما يُحيي المطرب إيهاب توفيق، حفلًا غنائيًا ضمن حفلات رأس السنة، اليوم الجمعة 30 ديسمبر، في احدى الفنادق بالقاهرة الجديدة.

حفل رامي صبري في رأس السنة

ويستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل رأس السنة، يوم السبت 31 من الشهر الجاري في بمدينة 6 أكتوبر .

حفل عمرو دياب في رأس السنة

ويستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفلة برأس السنة، في المملكة العربية السعودية، ضمن حفلات «حفل موسم الرياض»، على مسرح «أبوبكر سالم»، يوم 30 من شهر ديسمبر الجاري

كاظم الساهر

يستعد النجم كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة، الجمعة 30 ديسمبر، وذلك بمدينة دبي.

نانسي عجرم في رأس السنة

وتحيى النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا بمشاركة ضمن حفلات رأس السنة بمدينة الرياض السعودية.

محمد عبده في رأس السنة

لأول مرة في رأس السنة، وعلى ضفاف النيل، يستقبل المطرب العربي الكبير محمد عبده، العام الجديد في مصر وذلك في إحدى فنادق القاهرة، وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي يحيي عبده فيها حفلة رأس السنة في مصر.

مسار إجباري

يستعد فريق مسار إجبارى لإحياء حفل غنائي بمشاركة عدد من الفرق والمطربين في رأس السنة، يوم 30 ديسمبر بالعاصمة الإدراية الجديدة.

فريق ديسكو مصر في رأس السنة

ويقدم فريق ديسكو مصر حفل غنائي يوم 30 ديسمبر الجاري ضمن حفلات رأس السنة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مطرب الراب أبوالأنوار ودبل زوكش في رأس السنة

يستعد مؤدى الراب أبوالأنوار ودبل زوكش، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 30 ديسمبر، ضمن حفلات رأس السنة بالعاصمة الإدارية.

وائل جسار في رأس السنة

يستضيف أحد الفنادق الشهيرة في مصر، وائل جسار في حفل غنائي، حيث من المقرر أن يقدم باقة متميزة لجمهوره ومتابعيه من أغانيه القديمة والحديثة .

سيرين عبدالنور في رأس السنة

تستعد الفنانة سرين عبدالنور لمقابلة جمهورها في مدينة شرم الشيخ، وذلك بحفلة رأس السنة 2023، والذي من المقرر إقامتها يوم السبت الموافق 31 ديسمبر

أحمد شيبة في رأس السنة

يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة والفنانة هدى، إضافة إلى حجازي متقال حفل خاص في دار المشاه بمدينة نصر، يوم السبت 31 ديسمبر.

نيكول سابا في رأس السنة

تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لاحياء حفل غنائي، ضمن حفلات رأس السنة، يوم السبت 31 ديسمبر، في القاهرة الجديدة.