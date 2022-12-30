الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخبز بلدى لتصرفه فى 5 أطنان دقيق بالقليوبية

حبس
حبس

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة من بينها القبض على المدير المسئول عن مخبز بلدي بمحافظة القليوبية؛ لتصرفه في كمية قدرها 55.15 طن دقيق بلدي مدعم لبيعها في السوق السوداء مستوليًا على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين الامن العام المدير المسئول مخبز بلدي محافظة القليوبية

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