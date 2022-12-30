ضبط 35 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة بشوارع الغربية

نظمت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد وائل حمودة، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية دون لوحات معدنية والمخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، اليوم الجمعة، إخطارًا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن ضباط الإدارة حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 35 مركبة توك توك ودراجات نارية مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

كان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، قد وجّه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك.

وفي سياق آخر، وفي إطار توجيهات مجلس الوزاراء بالرقابة على المخابز، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية من تحرير 20 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة، التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة، وحررت 20 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.