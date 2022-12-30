إصابة 5 إثر تصادم سيارة وتروسيكل على الطريق الزراعى بسوهاج

وقع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل تابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج، وبين تروسيكل، علي الطريق الزراعي أسيوط سوهاج أمام مدخل قرية شندويل البلد، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج، أسفر عن حادث التصادم إصابة 5 مواطنين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج تم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

كان قد ورد بلاغ من غرفة عمليات النجدة إلى الأجهزة الأمنية، يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بين سيار وتروسيكل ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وكشفت التحريات الأولية التي أشرفت عليها إدارة المباحث الجنائية، وقوع مصادمة على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج أمام قرية شندويل البلد بين سيارة ربع نقل تابعة لمديرية الصحة والسكان بسوهاج وبين تروسيكل، ونتج عن الحادث إصابة 5 مواطنين ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، وكسر بالساق اليمنى، وجرح قطعي بفروة الرأس، والارتجاج وكدمات بالجسم وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقى العلاج.

وتم الدفع بقوات إدارة المرور وقوات تأمين الطرق إلى مكان الحادث، وتم رفع آثاره وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.