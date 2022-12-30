الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وفد أردني يزور مستشفيات الصحة النفسية للاطلاع على خدمات علاج الإدمان للمراهقين

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

استقبلت وزارة الصحة والسكان اليوم، وفدا من المملكة الأردنية الهاشمية لزيارة مستشفيات الأمانة العامة للصحة والنفسية وعلاج الإدمان، بالتعاون مع مجموعة «بمبيدو» المعنية بمكافحة الإدمان في أوروبا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة تهدف إلى عرض النموذج المصري لعلاج إدمان المراهقين، والتعرف على بروتوكول علاج إدمان المراهقين والخدمات المقدمة لهم ولذويهم في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة منى عبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن الزيارة استمرت لمدة 5 أيام، بحضور 5 من المشاركين الأردنيين العاملين في مجال مكافحة الإدمان بالأردن.

وأشادت بدور مجموعة "بمبيدو" في دعم خدمات علاج الإدمان بمصر، في عدة مشروعات هامة خلال الأعوام السابقة، ومنها تنفيذ برنامج علاجي لمرضى التشخيص المزدوج، وتنفيذ برنامج مجتمعي لرعاية مستخدمي المواد المخدرة، وتطوير نموذج تدريبي لعلاج الإدمان، وتطوير الخطة الاستراتيجية لعلاج الإدمان وإدارة الأزمات (2022-2026).

وأكدت الدكتورة منى عبد المقصود، أن وزارة الصحة استطاعت أن تقوم بدورها وتقدم خدماتها بشكل أثبت أهمية قطاع الصحة النفسية وضرورة الاهتمام به، حيث تقدم الوزارة كل أوجه الدعم لتطوير خدمات هذا القطاع.

 

إدمان المراهقين الأمانة العامة للصحة النفسية الأردنية الهاشمية الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي الصحة النفسية

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