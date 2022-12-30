مؤتمر لعرض مشاريع طلاب «الميكاترونك والإلكترونيات» بالكلية المصرية الصينية

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن المشاريع الطلابية تهدف إلى تدريب الطلاب على تطبيق مادرسوه نظريا فى شكل مشروع عملى يكون بوابة العبور لهم فى دخول سوق العمل، حيث يتم تدريبهم على تطبيق مادرسوه طوال سنوات الدراسة بشكل عملى.

وأضاف مندور أن تلك المشروعات تعتبر من متطلبات التخرج في كليات عديدة وفي مقدمتها كليات العملية وخاص القطاع الهندسي والتكنولوجي.

جاء ذلك تعقيباً على عقد مؤتمر عرض المشاريع طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية قسمي الإلكترونيات والميكاترونك.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، يتسابق الطلاب فى طرح أفكار مشاريع وتختلف أفكار وأشكال مشاريع التخرج عام بعد عام، وتتطور لتكون مشاريع مبتكرة وعلى درجة كبيرة من الإبداع.

بينما أوضح الدكتور تامر نبيل، عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، أنه مع انتهاء الفصل دراسي يقوم كل أستاذ مادة بتقسيم الطلاب إلى مجموعات وتقوم كل مجموعة بعمل فكرة مشروع يخص المنهج الذى تم شرحه وفى نهاية الأسبوع الدراسي نجمع مجموعه مقررات ونستعرض فكرة المشروعات التى نفذها الطلاب على أن تكون جميعها صديقة للبيئة، وتقدم ابتكار علمى جديد يساعد على حل مشكلة فعلية، فى إطار التجهيز لمؤتمر البحوث الطلابية الخاص بالكلية والذى من المنتظر عقده فى مارس القادم، واستعدادا للمنافسة فى المؤتمر الطلابي البحثي على مستوى الجامعة فى الثانى من مايو القادم.

وقد تم خلال هذا الأسبوع مناقشة 30 مشروعا تدور أفكارها بين الجراجات الذكية للسيارات، عمليات توفير الطاقة، طرق الإطفاء المختلفة لأنواع الحرائق، رادارات لكشف العدو والتعامل معه، القياسات الحرارية الأوتوماتيكية، مع مشروعات لتحريك خلايا الطاقة الشمسية فى جميع الإتجاهات حتى نستطيع الحصول على أكبر قدر من الطاقة الشمسية، استخدام الحساسات بجميع انواعها سواء فى السيارات أو عصا لذوى الهمم من المكفوفين من خلال إصدار صوت واهتزازات.

كما قال الدكتور أحمد السيد، وكيل الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، إن المشروعات الطلابية نفذت أفكار تدور حول حماية البيئة، ومحاولة التغيرات المناخية من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة، ويتم مناقشة المشروعات خلال يومين بكل أسبوع، حيث يتراوح عدد المشروعات ما بين 40 أو30 مشروع ويُجرى الآن الإعداد لفيلم يوثق مشروعات الطلاب ومجهوداتهم.