شخص يقتل زوج شقيقته بالرصاص فى أسيوط

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، ووجود جثة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة القس بالمنطقة محل سكنه وبها أعيرة نارية.

تم تشكيل فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن قيام (شقيق زوجة المجني عليه، مقيم بدائرة القسم)، بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من بندقية آلية كانت بحوزته أثناء سير المجني عليه متوجهًا لمحل عمله لوجود خلافات بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.