الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيرو تعلن خطة لإنعاش الاقتصاد سريعًا بقيمة 1,55 مليار دولار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن وزير الاقتصاد البيروفي أليكس كونتريراس، الخميس، أن الحكومة ستستثمر حوالى 1,55 مليار دولار لتعزيز نمو الاقتصاد الذي تضرر بالأزمات السياسية المتلاحقة في البلاد.

وقال أليكس كونتريراس للصحفيين: إن "كلفة البرنامج الذي ننفذه هي 5,9 مليار سوليس (حوالى 1,55 مليار دولار) ونريد أن نواصل دعم التعافي السريع لاقتصادنا".

وتتألف الخطة من 19 إجراء وتقضي بإحداث 130 ألف فرصة عمل ويفترض حسب الحكومة، أن تسمح بتحقيق نمو بنسبة 1,2 بالمئة في النصف الأول من 2023. 

ويتوقع وزير الاقتصاد والمال أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في البيرو إلى 3,9 بالمئة العام المقبل.

وكان الرئيس السابق بيدرو كاستيو حاول في السابع من ديسمبر من دون جدوى، القيام بانقلاب انتهى بإقالته وسجنه. وحلت محله نائبته دينا بولوارتي. 

وتلت هذه الحادث تظاهرات عنيفة مؤيدة لكاستيو لا سيما في المناطق الريفية في جنوب البلاد. 

وقمعت الشرطة هؤلاء ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وإصابة أكثر من 600 آخرين بجروح. 

وأدت التظاهرات المطالبة بالإفراج عن كاستيو واستقالة بولوارتي وتنظيم انتخابات مبكرة إلى إغلاق الطرق وبعض المطارات وشل الأنشطة التجارية والسياحية في البلاد. 

وقال وزير الاقتصاد: "إن البيرو خسرت مليار سوليس (264 مليون دولار) منذ بدء الاحتجاجات".

هدم جدار مقاطعة لامولينا

من جهة أخرى، أمرت المحكمة الدستورية في البيرو بهدم جدار أقيم على تل في شرق العاصمة ليما يفصل منطقة غنية عن أخرى فقيرة، معتبرة أنه "تمييزي"، حسبما ذكر مصدر قضائي الخميس.

وقال القاضي غوستافو غوتيريز لإذاعة "ار بي بي": إن الشكوى ضد ما يسمى بـ "جدار العار" رفعها في 2018 مواطن ضد سلطات بلدية لامولينا التي أمهلت 180 يومًا لهدم هذا الجدار الممتد عشرة كيلومترات. 

ورأى صاحب الشكوى أن الجدار يشكل انتهاكا للحق في حرية التنقل والمساواة وعدم التمييز على أساس الوضع الاقتصادي والاجتماعي. 

وبني جزء أول من الجدار في ثمانينات القرن العشرين بحجة أنه كان من الضروري حماية مقاطعة لامولينا من أنشطة عصابات الدرب المضيء التي تعتبرها باليرو منظمة إرهابية. 

ومع هزيمة هذه الحركة، تم تمديد الجدار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وهذه المرة تحت ستار محاربة الاحتلال غير القانوني للأراضي. 

وقال القاضي غوتيريز: إن قرار المحكمة يساهم في "السلم الاجتماعي".

البيرو وزير الاقتصاد البيروف إنعاش الاقتصاد تعزيز النمو الازمات السياسية المتلاحقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة| تحديث لحظي لأسعار الذهب

الطماطم بـ5.5 جنيه.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الجمعة

7 سنوات.. حكم جديد ضد زعيمة ميانمار المعزولة و33 عاما مجموع الأحكام

يبدأ صرفها الأحد.. أسعار سلع «تموين يناير»

حصاد 2022|«النيابة الإدارية».. عام تطهير الدولة من الفساد

استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا