الجمعة 30 ديسمبر 2022
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استشاري تغذية يقدم طرقا جديدة لجذب الأطفال لتناول الطعام الصحي (فيديو)

جريدة الدستور

قدم الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، طرق جديدة لجذب الأطفال لتناول الطعام الصحي، قائلًا إن الأطفال من عمر الـ 6 سنوات يكون لديهم التوعية بالتغذية السليمة، ولكن لابد أن تكون التوعية منذ أن كان جنينًا ببطن والدته، خاصة أن ما تتناوله الأم ينعكس بالإيجاب على الجنين.

وأضاف حلمي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن بعد عمر العامين يبدأ الطفل يستوعب الطعام والشراب، لذلك لابد أن نبدأ معه بزرع التوعية بالتغذية السليمة، معقبًا: "كلما كان الطفل من البدايات تعود على الطعام الصحي، سيصبح هذا الطبيعي بالنسبة له".

تناول الفاكهة أفضل كثيرًا من تناولها كعصائر

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن تناول الفاكهة أفضل كثيرًا من تناولها كعصائر، لأنها تظل محتفظة بمكوناتها المفيدة، وبالتالي عملية الامتصاص ستكون ابطأ، ولن تعمل على رفع مقاومة الانسولين، أو زيادة الوزن، إلا أن الأطفال دائمًا يفضلون تناولها كعصير.

وتابع: «جميع الفواكه التي لونها أحمر بها مادة مضادة للأكسدة، والتي تعمل على رفع المناعة ومقاومة السرطانات، كما أنها تساعد على رفع معدل الحرق».

استشاري تغذية استشاري تغذية علاجية يقدم طرق جديدة جذب الأطفال تناول الطعام الصحي

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