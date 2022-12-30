إصابة 5 مواطنين فى تصادم 3 سيارات على الطريق الصحراوى الغربى

أصيب 5 مواطنين في تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام كافتيريا السوهاجي في نطاق محافظة بني سويف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع أخرى نقل بالطريق الصحراوي الشرقي أمام كافتيريا السوهاجي، نتج عنه إصابة 5 أشخاص، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة؛ للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.