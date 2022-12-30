بالاعتماد على الطاقة المتجددة.. «المصرية للمطارات» أولى الشركات التزاما بخطة مصر للتنمية المستدامة

شهد مجال الطيران المدني عام 2022 أهم الإنجازات التي حققتها الشركة المصرية للمطارات وهو ركب قطار التنمية المستدامة 2030 والالتزام بمحاوره.

واتخذت المطارات المصرية خطوات كبيرة في مجال التنمية المستدامة، فيما يخص البيئة والطاقة وتعظيم العوائد الاقتصادية في مشروعاتها بتطوير المطارات، حيث تم الاعتماد على الطاقة المتجددة فضلاً عن الالتزام بترشيد الطاقة وتقليل التلوث والبدء في تحويل المطارات إلى مطارات صديقة للبيئة وذلك بإنشاء مبنى جديد صديق للبيئة بمطار برج العرب الدولي ليصبح باكورة منظومة المطارات المصرية صديقة البيئة، بتقليل الانبعاثات الكربونية والاعتماد على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لنواكب الاتجاه العالمي في الاعتماد على الطاقة المتجددة.

- محطات طاقة شمسية للاعتماد عليها في تشغيل المطارات



وحددت المطارات المصرية - نظرا للجدوى الاقتصادية الملحوظة من تعميم مشروعات التنمية المستدامة بجانب خلق مناخ بيئي صحي ونقي - المقاييس التصميمية في مباني المطارات التي تفرض وجود مساحات مفتوحة بالحقل الجوي، وعدم السماح بالارتفاعات الشاهقة في تصميم مباني الركاب مما يجعل الأسطح فوق المباني أكثر اتساعا لاستغلالها في تنفيذ محطات الطاقة الشمسية للاعتماد عليها في تشغيل المطار بكامل طاقته وإمكانية تصدير فائض الطاقة المنتجة.

والتزم مطار شرم الشيخ الدولي - استكمالا للإجراءات التي بدأتها الحكومة المصرية نحو تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء - بالسياسة البيئية حيث تم تحويل إضاءة جميع المباني إلى إضاءة LED، وتم رصف الحقل الجوي بمواد معاد تدويرها بتقنية الرصف على البارد، ويتم الآن استكمال مشروع إنشاء مخرات للسيول مطابقة للمواصفات بالجزر الرملية بين المدرجين، ويتم أيضا تركيب ألواح شمسية بمواقف انتظار السيارات بالمطار توفيرا للطاقة.

- اعتماد نظم العمارة الخضراء بمطار سفنكس وشرم الشيخ الدوليين



وتم اعتماد نظم العمارة الخضراء بمطار سفنكس وشرم الشيخ الدوليين، حيث تم إضاءتهم طبيعيا باستخدام الجدران الزجاجية المعزولة حتى تمنع التسرب الحراري.

وتمت معالجة مياه الري - منعاً لإهدار المياه - واعتماد تقنية الري بالتنقيط بالمحيط الزراعي بمطارات شرم الشيخ، برج العرب، أسوان، الغردقة، أسيوط، سوهاج، ومؤخرا تم تركيب أنظمة BMS لمباني الركاب بمطارات برج العرب، شرم الشيخ والغردقة؛ وهي أنظمة تعمل على التحكم في استهلاك الطاقة مع كثافة التشغيل.