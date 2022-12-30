الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرة عسكرية أمريكية تتجنب بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية فوق بحر الصين الجنوبى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الجيش الأمريكي، إن طائرة عسكرية أمريكية تجنبت بصعوبة الاصطدام بمقاتلة صينية كانت تحلق على بعد أمتار قليلة منها فوق بحر الصين الجنوبي.

وذكرت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية في بيان، أنه في 21 ديسمبر، أجرى طيار مقاتلة تابعة للبحرية الصينية من طراز J-11 "مناورة خطيرة عندما اقترب من طائرة أمريكية من طراز آر-سي 135".

وبحسب الجيش، حلق الطيار الصيني أمام مقدمة طائرة الاستطلاع الأمريكية وعلى مسافة تقل عن ستة أمتار منها "ما أجبر آر سي-135 على تنفيذ مناورات مراوغة لمنع الاصطدام".

وقالت القيادة الأمريكية، إنه كانت طائرة آر-سي 135 "تجري بشكل قانوني عمليات روتينية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي".

 

مناورات قتالية

يأتي تجنب هذا التصادم الوشيك في وقت شرعت الصين في استعراضات للقوة خلال الآونة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية الإثنين أن الصين نشرت 71 طائرة حربية خلال المناورات العسكرية التي أجرتها في نهاية الأسبوع الماضي حول تايوان، من بينها 60 مطاردة في واحدة من أكبر عملياتها اليومية.

وكان الجيش الصيني أعلن في بيان أنه أجرى "مناورات قتالية" الأحد بالقرب من تايوان ردا على "استفزازات" لم يحددها وعلى "التواطؤ" بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.

ولم تكشف الصين عن عدد الطائرات التي شاركت في مناورات الأحد، ولا المواقع التي جرت فيها المناورات بدقة، لكن بيانات وزارة الدفاع التايوانية تشير إلى أن معظم عمليات التوغل جرت في الطرف الجنوبي الغربي من "منطقة تحديد الدفاع الجوي". 

وعبرت بعض الطائرات "الخط الأوسط" الذي يمتد على طول مضيق تايوان ويفصل بين تايوان والصين القارية.

وبحسب تقارير، تعدّ هذه الطلعات الجوية طريقة لاستنزاف أسطول تايوان من المطاردات القديمة ودراسة ردودها الدفاعية.

الجيش الأمريكي طائرة عسكرية أمريكية مقاتلة صينية تجنب الاصطدام بحر الصين الجنوبي

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وائل لطفي

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