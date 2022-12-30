ننشر لكم مجموعة الزمالك في دوري الأبطال وجدول مبارياته، حيث يتساءل الكثير من الجمهور، ويطمع جمهور الفارس الأبيض في الحصول على البطولة السادسة التي طال انتظارها لأكثر من 20 عاما، ولا تزال مستعصية رغم تحقيق نادي الزمالك للعديد من البطولات خلال الموسمين الماضيين، كان أبرزهم حصوله على دوري المصري الممتاز مرتين على التوالي ويتبقى لتكتمل الفرحة والانتصار حصولهم على لقب بطل أفريقيا والبطولة السادسة في تاريخهم.

مجموعة الزمالك في دوري الأبطال

وتضم مجموعة الزمالك في دوري الأبطال والتي أسفرت عنها القرعة التي تم سحبها في الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري كلا من:

الترجي (التونسي) - الزمالك (المصري) - شباب بلوزداد (الجزائري) - المريخ (السوداني).

جدول مباريات الزمالك في دوري الأبطال

الزمالك & شباب بلوزداد

ويبدأ نادي الزمالك أولى منافساته في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا 2023 في مباراة الذهاب أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة الموافق العاشر من شهر فبراير من العام الجديد ويستضيف اللقاء استاد القاهرة الدولي.

المريخ & الزمالك

ويخوض نادي الزمالك ثاني مبارياته في دوري ابطال افريقيا ضمن ذهاب دور المجموعات لمباراة المريخ السوداني يوم الجمعة الموافق 17 من شهر فبراير المقبل.

الترجي & الزمالك

وفي يوم الجمعة الموافق 24 من شهر فبراير لعام 2023 يخوض نادي الزمالك مباراته أمام فريق الترجي التونسي ضمن مباراة الذهاب والتي تقام على استاد حمادي العقربي برادس.

(مباراة العودة)

أما مباراة في العودة فستكون يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر مارس المقبل ويستضيف اللقاء ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك & شباب بلوزداد (مباراة العودة)

ويواجه نادي الزمالك نظيره نادي شباب بلوزداد الجزائري في مباراة العودة يوم الجمعة الموافق السابعه عشر من شهر مارس المقبل.

الزمالك & المريخ (مباراة العودة)

كما يواجه نادي الزمالك نظيره نادي المريخ السوداني وهي آخر مباريات دور المجموعات لنادي الزمالك حيث تنطلق المباراة من استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الموافق 31 من شهر مارس المقبل.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك في دوري الأبطال

وتذاع مباريات نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات على قناة beIN SPORTS 4 باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري ابطال افريقيا.