الرئيس الروسى ونظيره الصينى يبحثان قضايا معقدة تهم البلدين.. اليوم

أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث مع نظيره الصيني، شى جين بينج، القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية عبر تقنية الفيديو اليوم الجمعة.

وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات التي ستعقد قبل الظهر بتوقيت موسكو "سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الأكثر تعقيدا".

وأضاف: "بعضها أقرب إلينا، إلى روسيا، وبعضها أقرب إلى الصين".

والتقى بوتين وشي، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان منتصف سبتمبر الماضي.