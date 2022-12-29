رئيس جامعة الأزهر يشرف على رسالة دكتوراه في البلاغة والنقد

أشرف الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على رسالة العالمية (الدكتوراه) للباحثة حسناء محمد عبد السلام عبد الكريم، المدرس المساعد بقسم اللغة العربية تخصص البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، وعنوانها: (كتاب المساكين للرافعي دراسة بلاغية).

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سعد ناجي، عميد كلية اللعة العربية بإيتاي البارود الأسبق، وأمين اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، مناقشًا خارجيًّا، والدكتورة عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، مناقشًا داخليًّا، والدكتور عصام عبد الفتاح، مدرس البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمنهور مشرفًا مشاركًا.

وأوضحت الباحثة أن الدراسة أكدت علو الروح الإيمانية عند الرافعي، وتشربه لمعاني القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وظهر هذا جليًّا في كثرة اقتباسه من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مشيرة إلى أن الدراسة أظهرت حرص الرافعي على تأكيد المعنى، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، وجاء هذا واضحًا من خلال كثرة استخدامه لأساليب التأكيد والتشويق والإثارة كما أظهرت الدراسة تأثر الرافعي بأسلوب الجاحظ الذي يتميز بروح الفكاهة والسخرية، ولا سيما في وصفه لشخصية البخيل.

وفي ختام المناقشة أشادت اللجنة المشكلة بموضوع الرسالة وجهد الباحثة، مؤكدين على أن الرسالة تعد إضافة قوية إلى المكتبة العلمية في تخصص البلاغة، وقررت منح الباحثة درجة العالمية (الدكتوراه) بتقدير: مرتبة الشرف الأولى.