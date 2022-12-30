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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30-12-2022

مواد البناء
مواد البناء

نقدم لكم سعر طن الحديد والأسمنت اليوم، حيث سجل سعر طن الحديد والأسمنت ارتفاع جديد اليوم ليكون الارتفاع الثالث خلال شهور قليلة، وبلغ سعر الطن من حديد عز 28 ألف جنيه مرتفعا بقيمة 909.67 جنيه، فيما ارتفع سعر الأسمنت الرمادي بقيمة 36 جنيه حسب البيانات التي تعرضها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها  سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30-12-2022.

سعر طن الحديد اليوم 

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية أحمد الزيني أن الأسعار لن ترتفع عن الأسعار الحالية وإذا حدثت بعض الزيادات فإن الاسعار لن تتخطى السعر الأقصى في المصانع والأسواق بين ٢٣ ألف و٢٥ ألف جنيه للطن، خاصة مع تأثر سعر الطلب بارتفاع الاسعار، وأن أسعار الحديد بالمصانع شهدت خلال شهر ديسمبر الجاري 3 ارتفاعات متتالية  فيما كانت جميع الزيادات التى شهدها الحديد زيادات غير مبررة من خلال  التجار والموردين.

  • سعر حديد إستثمارى للطن 24887.26 جنيه منخفضًا 1439.66جنيه.
  • سعر حديد عز للطن 28392.43 جنيه مرتفعًا بقيمة 909.67 جنيه.
  • كما شهد سعر طن حديد التسليح في مصنع السويس 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.

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  • سعر حديد المصريين 23350 جنيها تسليم أرض المصنع.
  • سعر طن الحديد في مصنع المراكبي للصلب 25500 جنيها.
  • سعر حديد الجارحي 24500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.
  • سعر حديد الجيوشي للصلب يسجل نحو 21300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر طن الأسمنت اليوم 

 

  • سعر طن الأسمنت الرمادي: 1930 جنيها، بزيادة 36 جنيهاً.
  • أسمنت السويدى بلغ سعر الطن الواحد 1960 جنيهًا
  • أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن.
  • أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن.
  • أسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن.
  • أسمنت العسكرى بنى سويف وصل سعر الطن إلى 1830 جنيهًا
  • أسمنت العامرية بلغ سعر الطن 1950 جنيهًا
  • أسمنت السويس وصل سعر الطن الى 1910 جنيهات
  • أسمنت المهندس 1880 جنيهًا للطن الواحد.

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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