الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

سعر جرام الذهب في مصر الآن خلال ختام التعاملات الخميس 29-12-2022

الذهب
الذهب

ننشر لكم سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن خلال ختام التعاملات اليوم الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022، حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين يومياً عن أسعار الذهب، و شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب في مصر الآن خلال ختام التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل نحو: 1806 جنيه مصري للبيع، و1840 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم
 

سجل نحو: 1655 جنيه مصري للبيع، و1687 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 النهاردة 
 

وصل عند: 1580 جنيه مصري للبيع، و1610 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18 النهاردة 
 

وصل عند 1329 جنيه مصري للبيع، و1346 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14 بكام
 

بلغ حوالي: 1053 جنيه مصري للبيع، و1073 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 بكام
 

بلغ حوالي: 903 جنيه مصري للبيع، و920 جنيه مصري للشراء.

سعر الذهب لحظة بلحظة

الجرام عيار 24: وصل عند 1840 جنيه للشراء.
الجرام عيار 22: سجل نحو 1687 جنيه للشراء. 
الجرام عيار 21: بلغ حوالي 1610 جنيه للشراء.
الجرام عيار 18: حقق نحو 1380 جنيه للشراء.
الجرام عيار 14: تداول لنحو 1073 جنيه للشراء.

سعر الأونصة الذهب اليوم  
 

وصل سعر الأونصة الذهب اليوم الخميس 29-12-2022، عند 56158 جنيه مصري للبيع، و57224 جنيه مصري للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم 
 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29-12-2022، عند 12640 جنيه مصري للبيع، و12880 جنيه مصري للشراء.


أسعار سبائك الذهب اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام
بالجنيه المصري: 1897
بالدولار 62.24

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام
بالجنيه المصري : 4,742.5
بالدولار: 148.54

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام
بالجنيه المصري :18,970
بالدولار: 581

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام
بالجنيه المصري: 37,940
بالدولار: 1,155.4

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام
بالجنيه المصري: 94,850.

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أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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