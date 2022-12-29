أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعارها الاسبوع الماضي، وتراجع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – إلى 1060 جنيها للشراء، و1545 جنيها للبيع، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-12-2022

سعر الدهب اليوم

الذهب عيار 24:بيع 1,766 جنيه شراء 1,789 جنيه

الدهب عيار 22:بيع 1,619 جنيه شراء 1,640 جنيه

الدهب عيار 21 :بيع 1,545 جنيه شراء 1,565 جنيه

الدهب عيار 18 :بيع 1,324 جنيه شراء 1,341 جنيه.

الذهب عيار 14:بيع 1,030 جنيه شراء 1,043 جنيه

الذهب عيار 12:بيع 883 جنيها شراء و894 جنيها

الاونصة: بيع 54,914 جنيه وشراء 55,625 جنيه

سعر الجنيه الذهب : بيع 12,360 جنيه شراء 12,520 جنيه

سعركيلو الذهب: بيع 1,765,714 جنيه شراء 1,788,571 جنيه

سعر الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 1,437 جنيه $58.01 سعر الذهب عيار 22 1,317 جنيه $53.18 اسعار الذهب عيار 21 1,257 جنيه $50.76 اسعار الذهب عيار 18 1,078 جنيه $43.51 سعر الذهب عيار 14 838.29 جنيه $33.84 سعر الذهب عيار 12 718.53 جنيه $29.00 سعر الذهب عيار 9 538.90 جنيه $21.75 اسعار أوقية الذهب 44,693 جنيه $1,804 اسعار جنيه الذهب 10,060 جنيه $406.08 اسعار كيلو الذهب 1,437,063 جنيه $58,010

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا تراجع كبير خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تراجع سعر الدولار أيضًا، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في حدود 10 دولارات أو ما يعادل 0.5%، نزولا إلى مستويات 1813.5 دولار، كما تراجعت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي في حدود 9.5 دولار، ما يعادل 0.53% إلى مستويات 1804 دولارات للأوقية.