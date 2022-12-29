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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم فى مصر الخميس 29-12-2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعارها الاسبوع الماضي، وتراجع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري – إلى 1060 جنيها للشراء، و1545 جنيها للبيع، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 29-12-2022

 

سعر الدهب اليوم 

  • الذهب عيار 24:بيع 1,766 جنيه شراء 1,789 جنيه
  • الدهب عيار 22:بيع 1,619 جنيه شراء 1,640 جنيه
  • الدهب عيار 21 :بيع 1,545 جنيه شراء 1,565 جنيه
  • الدهب عيار 18 :بيع 1,324 جنيه شراء 1,341 جنيه.

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  • الذهب عيار 14:بيع 1,030 جنيه شراء 1,043 جنيه
  • الذهب عيار 12:بيع 883 جنيها شراء و894 جنيها
  • الاونصة: بيع 54,914 جنيه وشراء 55,625 جنيه
  • سعر الجنيه الذهب : بيع 12,360 جنيه شراء 12,520 جنيه
  • سعركيلو الذهب: بيع 1,765,714 جنيه شراء 1,788,571 جنيه

 

سعر الذهب في سوق المال 

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 241,437 جنيه$58.01
سعر الذهب عيار 221,317 جنيه$53.18
اسعار الذهب عيار 211,257 جنيه$50.76
اسعار الذهب عيار 181,078 جنيه$43.51
سعر الذهب عيار 14838.29 جنيه$33.84
سعر الذهب عيار 12718.53 جنيه$29.00
سعر الذهب عيار 9538.90 جنيه$21.75
اسعار أوقية الذهب44,693 جنيه$1,804
اسعار جنيه الذهب10,060 جنيه$406.08
اسعار كيلو الذهب1,437,063 جنيه$58,010

 

 

سعر الذهب عالميا 

سجل سعر الذهب عالميا تراجع كبير خلال تعاملات اليوم بالتزامن مع تراجع سعر الدولار أيضًا، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في حدود 10 دولارات أو ما يعادل 0.5%، نزولا إلى مستويات 1813.5 دولار، كما تراجعت XAU/USD - العقود الفورية للذهب دولار أمريكي في حدود 9.5 دولار، ما يعادل 0.53% إلى مستويات 1804 دولارات للأوقية.

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سعر استمارة البطاقة الشخصية وأماكن استخراجها

الذهب عيار 21 عيار 18 الجنية الذهب الدهب

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