الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شعبة مواد البناء: توقعات بتراجع أسعار الحديد خلال الأسبوع المقبل

حديد
حديد

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة المواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه نتيجة للأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية يشهد سوق الحديد حالة من الفوضى والارتباك الغير مسبوقة، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار الذي أثر سلبًا على أسعار الحديد.

مراقبة أسعار الحديد

وأكد “الزيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أنه يجب على جميع الجهات الرقابية متابعة ومراقبة المصانع ووكلاء وتجار وجميع حلقات التداول لضبط الأسعار، لافتا إلى أن سعر طن الحديد يتراوح بين 28 إلى 30 ألف جنيه في بعض المناطق.

تجنب شراء الحديد 

وناشد المستهلكين بالتوقف عن شراء الحديد في الوقت الحالي، حيث تراجع أسعار الدولار وانخفاض حجم الطلب والأقبال على شراء الحديد، تسبب في تراجع  أسعار الحديد 2000 جنيه خلال الفترة الأخيرة، ليسجل 27 ألف جنيه وسيتراجع إلى 25 ألف جنيه خلال الأسبوع المقبل.

أحمد الزيني أسعار الحديد تراجع اسعار الحديد الحدث اليوم الغرفة التجارية

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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