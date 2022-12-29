التحفظ على 100 طن سلع غذائية بالجيزة

تمكنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من التحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية بالجيزة، تتجاوز 100 طن، تم التحفظ عليها لعدم وجود فواتير بيعية لدي حائزيها، ولضبطها داخل مخازن غير مرخصة بهدف احتكارها وإخفائها، للتربح من وراء ذلك.

وذلك في إطار مواصلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملاتها على الأسواق، وكل الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه ومحاربة الغش والاحتكار بكل صوره، وإحالة المخالفين من التجار إلى جهات التحقيق، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، والتحفظ على المضبوطات لصالح المستهلك.

وشنت مديرية تموين الجيزة حملة برئاسة هالة غريب وكيل المديرية، ومفتشي الرقابة المركزية بالمديرية، بالاشتراك مع العميد يحيى زغلول، مدير مباحث تموين الجيزة وقوة من مباحث التموين، قامت بالمرور على دائرة كرداسة، ومنشأة القناطر، وأسفر المرور عن الآتي:

- ضبط عدة مخازن كبيرة جدا للسلع الغذائية مخالفة للقوانين والقرارات المنظمة للعمل لمزاولتها النشاط بدون ترخيص وبدون فواتير ومحتكري السلع الغذائية فى طريق كومبرة التابعة لإدارة كرداسة، كفر حكيم وتم التحفظ علي كميات السلع الغذائية لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

حيث قامت الحملة الرقابية بالتحفظ على كميات من السلع الغذائية بياناتها كالآتي:

(77 طن سلع غذائية مختلفة الأنواع ما بين دقيق، مكرونة، عدس، ملح) و19.949 طن تونة وإندومي و56.000 لتر زيوت طعام مختلفة الأنواع، ما بين زيت ذرة، زيت خليط، زيت قلى للمطاعم مختلفة الأسماء.

كما تمكنت الحملة التموينية من ضبط صاحب مخزن سلع غذائية فى كرداسة طريق كومبرة لمزاولته نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير ومحتكر للسلع بكميات كبيرة قدرها 37.294 طن سكر، مكرونة، أرز، دقيق.

كذلك التحفظ على كميات من زيوت الطعام مختلف الأنواع وتم تحرير محضر جنح مزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير بكميات قدرها 6708 زجاجات زيت "زيت خليط بأنواع وأسماء مختلفة، زيت عافية".

وتم ضبط مخزن لأعلاف الدواجن والردة لمزاولته النشاط بدون ترخيص وبدون فواتير فى منطقة المنصورية بدائرة منشأة القناطر، وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن، والتحفظ على 3.780 طن ردة و3.375 طن علف للدواجن.