السيطرة على حريق بأحد مكاتب الشهر العقارى فى الإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية، منذ قليل، في السيطرة على حريق محدود نشب داخل مكتب الشهر العقاري بشارع السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية، دون إصابات، وانتدبت النيابة العامة خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بغرفة بمكتب الشهر العقاري بشارع السكة الحديد، نطاق حي ثان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء وقوات الحماية المدنية، وجرى إخماد النيران دون حدوث إصابات أو خسائر مادية.

وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.