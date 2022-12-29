مدير أمن الفيوم يستعرض خطة تأمين احتفالات رأس السنة

عقد اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، اجتماعًا مع عدد من مساعدى وعدد من القيادات الأمنية بمواقعها لبحث استراتيجية العمل الأمنى فى المرحلة الحالية واستعراض محاور الخطط الأمنية، تزامناً مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

فى بداية الإجتماع، أعرب مدير الأمن عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة فى شتى مجالات العمل الأمنى، والتى أسفرت عن تحقيق العديد من النجاحات، مشيراً إلى حالة الإستقرار الأمنى على كافة الأصعدة رغم التحديات.

وتابع اللواء ثروت المحلاوي مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات.

ووجه برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال إستخدام التقنيات الحديثة، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

وأكد مساعد وزير الداخلية، على أهمية تحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والإهتمام بالمظهر الإنضباطى بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا إعتماد خطط مستدامة لإنتشار القوات ،ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الإنتقال وإحتواء أية مواقف طارئة.