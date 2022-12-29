خالد الجندى: دلائل القرآن تؤكد معرفة سيدنا الخضر بقدوم سيدنا موسى

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا الخضر عليه السلام كان يعلم بقدوم سيدنا موسى.

دلائل القرآن الكريم

وأكد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن هناك الكثير من العلامات القرآنية والأحاديث النبوية التي تؤكد معرفة سيدنا الخضر بقدوم سيدنا موسى عليه السلام: "على هامش جواب السؤال السالف ذكره أن سيدنا موسى عليه السلام قال للخضر: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه: وعليكم السلام يا موسى يا ابن عمران أنت وغلامك يوشع بن نون، فدهش سيدنا موسى وقال له من دلّك علىّ، فقال: الذي أرسلك إلىّ".

قصة سيدنا الخضر

وتابع: "الدليل من القرآن أن سيدنا الخضر استخدم صيغة نفي الفعل في المستقبل في قوله إنك لن تستطيع، لو كان مش عارف كان استخدم صيغة تانية وكان قال إنك لا تستطيع".

وأشار إلى هذه الدلائل القرآنية جميعها تشير إلى أن سيدنا الخضر على علم من الله سبحانه وتعالى بقدوم نبي بعده وهو سيدنا موسى عليه السلام.