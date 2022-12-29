بزيارة لمجموعة فنادق.. «القومي للمرأة» يواصل تنفيذ مشروع دعم بيئة عمل آمنة للمرأة

قام فريق عمل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، اليوم الخميس، بزيارة عدة فنادق بالقاهرة والغردقة والأقصر والاسكندرية، وعقد لقاءات مع إدارة تلك الفنادق بهدف مناقشة طبيعة عمل المرأة داخلها.

المشروع تُنفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار المصرية، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وضم فريق عمل المشروع كل من الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي ، و الأستاذة صفاء حبيب مدير عام مراسم المجلس ومدير المشروع ،و الأستاذة شيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط والاستراتيجية بالمجلس ، والأستاذة سماح حلمي الخبيرة الخاصة بالمشروع، والأستاذة فيروز نجا منسقة المشروع .

وأكدت الدكتورة نجلاء العادلى، أن الزيارات هدفت التعرف علي العقبات التي تواجه المرأة خلال عملها داخل القطاع السياحي ، وعرض مقترحات لتعزيز فعالية الفنادق السياحية لإدماج المرأة بقطاع السياحة.

وتناول اللقاءات نقاشات وتساؤلات حول كيفية تطوير عمل الفتيات داخل القطاع السياحي، والتعرف علي السياسات الداخلية الداعمة لعمل المرأة داخل هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلي أن مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" يهدف الي تهيئة بيئة عمل أمنة داعمة للفتيات في مجال السياحة والفندقة لضمان عدم التمييز وإتاحة الفرصة دون قيود لتشغيل الإناث.