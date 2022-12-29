«مراكز التأهيل».. سجون بأفكار حديثة وإصلاح اجتماعى

أحدثت وزارة الداخلية خلال عام 2022 طفرة هائلة في مجال حقوق الإنسان وخاصة في تطبيق السياسة العقابية الحديثة من خلال استحداث ما يسمى بمراكز الإصلاح والتأهيل، التي تم تزويدها بكافة الوسائل التكنولوجية، والتي تهدف لإصلاح وتأهيل النزلاء الذين يقضون عقوبات في قضايا مختلفة.

وقد أشادت كافة منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين والإعلاميين من كافة الدول الذين نظموا زيارات متتالية لمراكز الإصلاح في بدر ووادي النطرون بما شاهدوه من تطور غير مسبوق تطبيقاً لمنظومة الأمن الشاملة.

تحوي مراكز الإصلاح والتأهيل ببدر ووادي النطرون مستشفيات ومراكز وحضانات وملاعب وورش؛ لتأهيل النزلاء لتحويلهم إلى عناصر صالحة ونافعة للمجتمع.

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون يُعد باكُورة مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي سيتم عقب التشغيل الفعلى له غلق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، فى ضوء أن القيمة الإستثمارية لمواقع السجون العمومية المقرر غلقها تفوق تكلفة إنشاء تلك المراكز، وقد تم تصميمه بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم؛ لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وتضم منطقة الاحتجاز "6 مراكز فرعية" روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني، تضم مجموعة من الورش المختلفة.

وتضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق "الزراعات المفتوحة - الصوب الزراعية - الثروة الحيوانية والداجنة - المصانع والورش الإنتاجية".

ويوجد فى المنطقة الخارجية للمركز منافذ لبيع المنتجات، كما يتم بيع منتجات المركز في المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية، حيث يتم تخصيص العائد المالى للنزيل وتوجيه هذا العائد حسب رغبته، فإما تحويل العائد أو جزء منه لأسرته أو الاحتفاظ به عقب قضاء العقوبة.

ويضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي.. بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات.

مركز الإصلاح والتأهيل ببدر

يعد مركز الإصلاح والتأهيل ببدر ثاني المراكز التي تم افتتاحها، والذي يضم (3 مراكز فرعية) تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.

كما يضم المركز، مركزًا طبيًا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.

كما يحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والاشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لأصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.

يضم مركز الإصلاح والتأهيل ببدر مجمع المحاكم داخل المركز والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.