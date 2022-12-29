الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مجهولا الهوية.. تشريح جثتي شابين مصابين بطلقات نارية في جبال الصف

جثتي شابين
جثتي شابين

تجري نيابة الصف تحقيقات موسعة في العثور على جثتين مجهولتي الهوية في المنطقة الجبلية مصابين بعدة طلقات نارية. 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثتي المجني عليهما وتحديد أسباب الوفاة وبيان نوع الأعيرة النارية في الجثتين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتحديد هوية القتيلين وهوية الجناة والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود جثتين لشخصين أعلى الجبل مقتولين بطلق ناري في البطن والصدر بمنطقة الصف.

تم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة وبيان ما إذا كانت الواقعة خلافًا على تجارة مخدرات أو تنقيب عن آثار أو خصومة ثأرية. 

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة.

مجهولا الهوية جثتي شابين جبال الصف نيابة الصف المنطقة الجبلية الطب الشرعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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