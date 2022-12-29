الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد معرض الكتاب عام 2023 ونقاط تحرك أتوبيسات النقل العام

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يعتبر معرض الكتاب من أهم الأحداث السنوية التي تنظم من الدولة للمواطنين، فتحرص وزارة الثقافة على إقامته في موعده كل عام، بمشاركة آلاف الكُتاب والمعارض من مختلف الدول العربية، ومع اقتراب بداية عام 2023، وزاد البحث بمحرك "جوجل" الشهير عن موعد معرض الكتاب 2023.

موعد معرض الكتاب عام 2023

ونقدم لمحبي القراءة والثقافة من خلال هذه السطور موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ 54:

أعلنت وزارة الثقافة المصرية عن فتح باب الاشتراك بمعرض الكتاب خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم اختيار المملكة الأردنية الهاشمية كضيف الشرف له، واختيار الشاعر الراحل صلاح جاهين ليكون شخصية هذا العام.

وكانت أعلنت اللجنة المنظمة سنويا لمعرض الكتاب التابعة لوزارة الثقافة عن موعد الدورة الـ 54 في الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير، وذلك داخل مقر مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

موعد معرض الكتاب 2023 وخطوط مواصلات النقل العام للذهاب والعودة

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58 أتوبيسًا على 7 خطوط لخدمة رواد معرض الكتاب

خطوط المواصلات العامة المخصصة للوصول لمعرض الكتاب 2023:

تخصص محافظة القاهرة وسائل نقل كل عام لقدرة الزوار على الذهاب للمعرض بكل سهولة، وخصصت محافظة القاهرة هذا العام 58 أوتوبيسًا للنقل العام لخدمة زوار المعرض، والتي تغطي معظم مناطق القاهرة، ويتم وضع لافتة مكتوب عليها "خدمة معرض الكتاب" وهي:

-الخط 1 والذي يعمل به 10 أتوبيسات من ميدان عبد المنعم رياض، رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير، لمعرض الكتاب.

-الخط 2 ويعمل به 10 أتوبيسات من دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير، لمعرض الكتاب.

-الخط 3 و الذي يعمل به 8 أتوبيسات من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، السبع عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، الوفاء والأمل، لمعرض الكتاب.

-الخط 4 ويعمل به 7 أتوبيسات من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، لمعرض الكتاب.

-الخط 5 ويعمل به 10 أتوبيسات من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، قصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، لمعرض الكتاب.

-الخط 6 ويعمل به 5 سيارات من صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير، لمعرض الكتاب.

-الخط 7 ويعمل به 8 أتوبيسات من سراي القبة، روكسي، السبع عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، محور المشير لمعرض الكتاب.

موعد معرض الكتاب موعد معرض الكتاب 2023 معرض القاهره الدولي للكتاب وزارة الثقافة المصرية معرض الكتاب ميدان عبد المنعم رياض

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وائل لطفي

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