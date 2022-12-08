الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

58 أتوبيسًا على 7 خطوط لخدمة رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه سيتم توفير أسطول من أتوبيسات هيئة النقل العام لخدمة زوار الدورة الـ 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي سُيقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس خلال الفترة من ٢٤ يناير إلى ٦ فبراير ٢٠٢٣.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هيئة النقل العام بالقاهرة ستقوم بتوفير ٥٨ أتوبيسًا؛ لخدمة زوار معرض الكتاب تغطي معظم مناطق القاهرة بالإضافة للخطوط الحالية العابرة للمعرض.

وأوضح اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، أن هذه الأتوبيسات ستوضع عليها لافتة "خدمة معرض الكتاب"، لافتًا إلى أنه سيتم تكثيف الأتوبيسات في الخطوط التي تشهد إقبالًا على المعرض للحد من أي زحام داخل مواصلات معرض الكتاب بالإضافة إلى تقليل زمن التقاطر.

كما أوضح رئيس هيئة النقل العام أنه تم الاتفاق على تخصيص ٧ خطوط خدمة خاصة لنقل المواطنين ورواد المعرض بأتوبيسات الهيئة من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب، ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات.

والخط الثاني يبدأ من دوران شبرا ثم شارع شبرا مرورًا بميدان أحمد حلمي ثم شارع رمسيس والعباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر ومحور المشير فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات.

أما الخط الثالث فينطلق من النزهة الجديدة مرورًا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل والوفاء والأمل وصولًا إلى المعرض، ويخدم هذا الخط ٨ سيارات، ويبدأ الخط الرابع من الأميرية مرورًا بميدان المطرية والحلمية ثم كلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ٧ سيارات.

وينطلق الخط الخامس من ميدان الجيزة ثم جامعة القاهرة مرورًا بقصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد وجامعة الأزهر فمعرض الكتاب ويخدم هذا الخط ١٠ سيارات، أما الخط السادس فيبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادي ثم نادي وادي دجلة والطريق الدائري ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب ويخدم هذا الخط 5 سيارات.

أما الخط السابع فيبدأ من المظلات ثم سراي القبة مرورًا بروكسى والسبع عمارات والحى الثامن والوفاء والأمل ومحور المشير فالمعرض ويخدم هذا الخط ٨ سيارات.

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