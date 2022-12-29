الخميس 29 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: 37 مليون جنيه لأنشطة التدريب بالمحافظات خلال 2022

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة

أعدّت وزارة القوى العاملة خلال عام 2022، 34 ورشة تدريبية بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، وتم تزويدها بأحدث وسائل التدريب المهني، وتنظيم 484 دورة تدريبية بتلك المراكز، استفاد منها 2738 متدربًا، و4276 متدربة، بإجمالي 7014 متدربًا ومتدربة.

كما عقدت الوزارة 146 دورة بوحدات التدريب المتنقلة التي تم إطلاقها لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في جميع محافظة الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في 65 قرية، استفاد منها 1481 متدربًا موزعين: 527 من الذكور، و973 من الإناث.

كما تم الانتهاء من تدريب 4050 متدربًا، بينهم 2883 ذكورًا، و1067 إناثًا بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظات، و2 دورة تدريبية «أون لاين» استفاد منها 14 متدربًا ومتدربة، و4 دورات تدريبية بالتعاون مع عدد من شركات القطاع الخاص استفاد منها 60 متدربًا، بينهم 30 من الذكور، و30 من الإناث، بالإضافة إلى استخراج 338 ألفًا و243 شهادة قياس مستوى مهارة لـ277262 من الذكور و60981 من الإناث، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ336 ألفًا و663 شابا، بينهم 274898 ذكورا، و61765 إناثا خلال العام.

وفى هذا الإطار، تستعد وزارة القوى العاملة مع بداية العام الجديد 2023 لإطلاق 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة في المحافظات، من بين 30 وحدة، جارٍ العمل على تطويرها وتجهيزها داخل مقر الوزارة، وذلك لتدريب الشباب داخل المراكز والقرى والنجوع على مهن تحتاجها سوق العمل، أبرزها: تركيب وصيانة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار، وصيانة الأجهزة المنزلية، وصيانة الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، والذكاء الاصطناعي، والحرف التراثية، واستخلاص الزيوت العطرية، والخياطة والتطريز والطهي.

تمويل التدريب

واستعرضت الوزارة إنجازات صندوق تمويل التدريب والتأهيل فيما يخص دعم العملية التدريبية، حيث ساهم بمبلغ 37 مليونًا و904 آلاف و315 جنيهًا على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية، والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهني القائمة، تأكيدًا على الدور الذي يلعبه الصندوق التابع للوزارة في إعداد الشباب للمهن التي تحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التي تشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاتها، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تهيئة جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

القوى العاملة الأداب ورشة تدريبية مراكز التدريب المهني دورة تدريبية وحدات التدريب المتنقلة سوق العمل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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