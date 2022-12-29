الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس أخرس لإنهاء حياة آخر بطعنة داخل حظيرة فى كرداسة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم "أخرس" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل شاب ويدعى "عيد" أخرس، وإلقاء جثته في حظيرة في كرداسة.

وباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع المتهم (أخرس) في إنهاء حياة شاب، بسلاح أبيض والتخلص من جثته داخل حظيرة ماشية في كرداسة، وتبين أن المجني عليه يدعى "عيد.ج" في عقده الثاني من العمر، وتبين أن الاثنين مسجلان خطر في قضايا مخدرات.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أقدم على إنهاء حياة الشاب، بسبب خلاف على المخدرات، فاستدرجه يوم الواقعة، داخل حظيرة ماشية، وتعدى عليه بالضرب على رأسه بشومة، ثم استل سلاحه الأبيض من طيات ملابسه (سكين) وطعنه في رقبته، مما أسفر عن مقتله في الحال وفر هاربًا.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض (سكين) في رقبته، وضربه بشومة على رأسه مما أسفر عن إصابته بجرح طعني في الرقبة، وكسر في الجمجمة.

وكشفت التحقيقات، عن أن صاحب الحظيرة أثناء حضوره للأرض الزراعية في يوم الواقعة، تفاجأ بالعثور على جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية، وبها إصابات كسر في الجمجمة، جرح غائر بالرأس ويرتدي كامل ملابسه.

وانتدبت النيابة، الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على ملابسات الواقعة، وإذا كانت بها شبهة جنائية من عدمه.

أخرس حظيرة كرداسة قاضي المعارضات قتل شاب حظيرة ماشية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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